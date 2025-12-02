Ue Mattarella | Con mancata difesa comune drammatiche conseguenze
ROMA – “La mancata realizzazione di una difesa comune europea, ipotizzata 70 anni fa, manifesta tutte le drammatiche conseguenze dell’inazione nel processo di integrazione”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (foto), intervenendo all’incontro con i partecipanti del 21mo Foro di dialogo Italia-Spagna, sottolineando “urgenza e visione” anche “per ridurre le carenze strategiche”. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
