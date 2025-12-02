Ue indagini su una presunta frode sulla formazione di giovani diplomatici

La Procura europea ha avviato una serie di perquisizioni presso il Collegio d’Europa di Bruges e nella sede del Servizio europeo per l’azione esterna nell’ambito di un’inchiesta su presunte irregolarità legate a un programma Ue di formazione per giovani diplomatici. L’operazione, realizzata con il coinvolgimento della Polizia federale belga, ha portato all’arresto di tre persone, tra cui – secondo quanto riportato dai media del Belgio – la rettrice del Collegio ed ex Alto rappresentante per la Politica estera dell’Unione, Federica Mogherini, insieme all’ex segretario del Seae Stefano Sannino, il terzo fermato sarebbe un dirigente dell’istituto accademico. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ue, indagini su una presunta frode sulla formazione di giovani diplomatici

