Udine nuova aggressione al pronto soccorso

Tensione al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. La Polizia di Stato interviene e arresta un giovane di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine. Al pronto soccorso di Udine un 24enne, in evidente stato di agitazione, divelle la porta d’ingresso e scatena il panico tra pazienti e personale sanitario. Il personale . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Udine, nuova aggressione al pronto soccorso

