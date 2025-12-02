Udienza il 4 dicembre per la famiglia nel bosco | possibile revisione ritorno a casa prima di Natale

Nathan e Catherine, i genitori della cosiddetta “famiglia nel bosco”, sono stati convocati dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila per giovedì 4 dicembre. All’udienza parteciperanno anche i loro legali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

