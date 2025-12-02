Udienza il 4 dicembre per la famiglia nel bosco | possibile revisione ritorno a casa prima di Natale

Nathan e Catherine, i genitori della cosiddetta “famiglia nel bosco”, sono stati convocati dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila per giovedì 4 dicembre. All’udienza parteciperanno anche i loro legali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Famiglia nel bosco, la gioia di papà Nathan per il primo pranzo nella casa nuova. I genitori davanti al giudice il 4 dicembre per far tornare i bambini - Giovedì 4 dicembre sarà il giorno decisivo sul caso della famiglia nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti: i genitori Catherine Birmingham e Nathan Trevallion saranno ... Riporta ilgazzettino.it

