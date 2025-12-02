Ucraina Zelensky ricevuto a Dublino dalla Presidente della Repubblica Connolly

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la first lady Olena Zelenska sono arrivati a Dublino per una visita ufficiale. Zelensky è stato accolto dalla nuova presidente irlandese, Catherine Connolly. Il viaggio del presidente ucraino in Irlanda avviene in una fase cruciale per il piano di pace, attualmente al centro dei negoziati internazionali. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Zelensky ricevuto a Dublino dalla Presidente della Repubblica Connolly

