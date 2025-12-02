Ucraina Witkoff ricevuto da Putin al Cremlino | Sono così felice di vederti

Lapresse.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) Il presidente russo Vladimir Putin ha ricevuto al Cremlino l’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti, Steve Witkoff. “Sono contento di vederti”, gli ha detto Putin. L’inviato Usa ha replicato dicendo che Mosca “è una città straordinaria”. All’incontro partecipano anche il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov e Kirill Dmitriev, amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

ucraina witkoff ricevuto da putin al cremlino sono cos236 felice di vederti

© Lapresse.it - Ucraina, Witkoff ricevuto da Putin al Cremlino: "Sono così felice di vederti"

Argomenti simili trattati di recente

ucraina witkoff ricevuto putinUcraina: in corso l'incontro di Witkoff e Kushner con Putin a Mosca - Il presidente russo: 'Se l'Europa vuole la guerra, siamo pronti: sta cercando di impedire agli Usa di raggiungere la pace in Ucraina, Kiev sembra vivere su un altro pianeta' (ANSA) ... Scrive ansa.it

ucraina witkoff ricevuto putinUcraina, Witkoff da Putin con il piano di pace di Trump. Ue e Kiev in pressing - E proprio alla vigilia dell’incontro al Cremlino, la Russia annuncia di aver conquistato Pokrovsk e Volchans ... Come scrive ilsole24ore.com

ucraina witkoff ricevuto putinUcraina: Witkoff arrivato a Mosca, accolto da Dmitriev. Incontrerà Putin nel pomeriggio. Ci sarà anche Kushner - Il tema chiave è la risoluzione della crisi ucraina, comprese le proposte statunitensi in materia. Segnala ansa.it

ucraina witkoff ricevuto putinUcraina, l’inviato Usa Witkoff oggi a Mosca da Putin. Financial Times: “La Bce rifiuta sostegno al prestito da 140 miliardi a Kiev basato sugli asset russi” - Volodymyr Zelensky oggi è in visita a Dublino, dove è arrivato ieri notte dopo aver l’incontro a Parigi con Emmanuel Macron. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

ucraina witkoff ricevuto putinWitkoff e Kushner a Mosca da Putin: cosa succede con il nuovo vertice sul piano di pace per l'Ucraina - Dopo i colloqui in Florida tra delegazioni americana e ucraina, l’inviato speciale di Trump incontra il presidente russo. Scrive today.it

ucraina witkoff ricevuto putinUcraina, Witkoff in volo verso Mosca per incontrare Putin - Un aereo che presumibilmente trasportava l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Steve Witkoff ha lasciato lo spazio aereo ... Lo riporta iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Witkoff Ricevuto Putin