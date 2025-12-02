Ucraina Witkoff e Kushner incontrano Putin lo zar avverte | Nessuna ostilità con Europa ma se Ue vuole la guerra siamo pronti - VIDEO

Gli inviati Usa, dopo essersi incontrati col rappresentante speciale del presidente russo Kirill Dmitriev, si sono trovati con Vladimir Putin per discutere della pace in Ucraina. Dopo, secondo fonti, Witkoff e Kushner dovrebbero incontrarsi con Zelensky. I tavoli di negoziato si aprono dopo le ultim. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, Witkoff e Kushner incontrano Putin, lo zar avverte: "Nessuna ostilità con Europa ma se Ue vuole la guerra, siamo pronti" - VIDEO

Altri contenuti sullo stesso argomento

Radio1 Rai. . Guerra in #Ucraina. L'inviato di Trump, Steve Witkoff, e il cognato del presidente, Kushner, sono a Mosca, dove incontreranno Putin. Il capo del Cremlino anche ieri ha fatto capire che la Russia si prepara a combattere ancora a lungo. La corrispo - facebook.com Vai su Facebook

UCRAINA | L'inviato Usa Steve Witkoff è arrivato a Mosca, accolto all'aeroporto da Kirill Dmitriev, consigliere presidenziale russo per gli investimenti esteri e uno dei negoziatori di Mosca. L'incontro con Putin previsto alle 15 ora italiana. #ANSA Vai su X

Ucraina: in corso l'incontro di Witkoff e Kushner con Putin a Mosca - Il presidente russo: 'Se l'Europa vuole la guerra, siamo pronti: sta cercando di impedire agli Usa di raggiungere la pace in Ucraina, Kiev sembra vivere su un altro pianeta' (ANSA) ... Lo riporta ansa.it

Putin: 'Se l'Europa vuole la guerra, noi siamo pronti'. Witkoff e Kushner a Mosca - Il presidente russo: 'L'Europa sta cercando di impedire all'amministrazione Usa di raggiungere la pace in Ucraina, Kiev sembra vivere su un altro pianeta'. ansa.it scrive

Guerra in Ucraina, Witkoff e Kushner vedranno Zelensky dopo Mosca. Il leader ucraino: fine della guerra più vicina che mai, ma ancora nodi - Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati di Donald Trump , dovrebbero incontrare Volodymyr Zelensky dopo la tappa a Mosca. Si legge su msn.com

Ucraina, Usa al lavoro per trovare un accordo di pace. Witkoff incontra Putin al Cremlino, c'è anche Kushner - L'inviato Usa Steve Witkoff è arrivato a Mosca ed è stato accolto all'aeroporto Vnukovo da Kirill Dmitriev, consigliere presidenziale russo per ... Si legge su affaritaliani.it

Ucraina-Russia, Putin incontra Witkoff e Kushner - A Mosca, il presidente russo Vladimir Putin riceve Steve Witkoff, inviato speciale del presidente americano Donald Trump. Secondo ilroma.net

Witkoff e Kushner a Mosca da Putin: cosa succede con il nuovo vertice sul piano di pace per l'Ucraina - Dopo i colloqui in Florida tra delegazioni americana e ucraina, l’inviato speciale di Trump incontra il presidente russo. Da today.it