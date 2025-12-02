Ucraina Witkoff e Kushner al Cremlino per l’incontro con Putin | subito dopo il summit con Zelensky
A seguito dell'incontro con il presidente russo, i due inviati Usa potrebbero volare in un Paese europeo per incontrare il leader di Kiev. Lo riporta su X Barak Ravid, giornalista di Axios. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Radio1 Rai. . Guerra in #Ucraina. L'inviato di Trump, Steve Witkoff, e il cognato del presidente, Kushner, sono a Mosca, dove incontreranno Putin. Il capo del Cremlino anche ieri ha fatto capire che la Russia si prepara a combattere ancora a lungo. La corrispo - facebook.com Vai su Facebook
UCRAINA | L'inviato Usa Steve Witkoff è arrivato a Mosca, accolto all'aeroporto da Kirill Dmitriev, consigliere presidenziale russo per gli investimenti esteri e uno dei negoziatori di Mosca. L'incontro con Putin previsto alle 15 ora italiana. #ANSA Vai su X
Ucraina: Witkoff arrivato a Mosca, accolto da Dmitriev. Incontrerà Putin nel pomeriggio. Ci sarà anche Kushner - Il tema chiave è la risoluzione della crisi ucraina, comprese le proposte statunitensi in materia. Si legge su ansa.it
Ucraina-Russia, Putin incontra Witkoff e Kushner - A Mosca, il presidente russo Vladimir Putin riceve Steve Witkoff, inviato speciale del presidente americano Donald Trump. ilroma.net scrive
Guerra in Ucraina, Witkoff e Kushner vedranno Zelensky dopo Mosca. Il leader ucraino: fine della guerra più vicina che mai, ma ancora nodi - Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati di Donald Trump , dovrebbero incontrare Volodymyr Zelensky dopo la tappa a Mosca. Segnala gazzettadelsud.it
Witkoff e Kushner a Mosca da Putin: cosa succede con il nuovo vertice sul piano di pace per l'Ucraina - Dopo i colloqui in Florida tra delegazioni americana e ucraina, l’inviato speciale di Trump incontra il presidente russo. Scrive today.it
Ucraina: Witkoff atteso oggi a Mosca, incontrerà Putin. Ci sarà anche Kushner - Il tema chiave è la risoluzione della crisi ucraina, comprese le proposte statunitensi in materia. Come scrive ansa.it
Guerra Ucraina, Witkoff atterrato a Mosca: con Kushner incontrerà Putin. LIVE - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accusa Mosca di usare i colloqui con gli Stati Uniti per cercare di allentare le sanzioni occidentali, invece di perseguire la pace in Ucraina. Lo riporta tg24.sky.it