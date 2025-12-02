Ucraina Witkoff decollato per Mosca | oggi l’incontro con Putin – La diretta
Proseguono i tentativi di negoziato per un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina. L’inviato speciale del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff, è decollato per Mosca, dove incontrerà nel pomeriggio il presidente russo Vladimir Putin. Mentre intanto in Europa fanno rumore le parole del presidente del comitato militare della Nato, Giuseppe Cavo Dragone, secondo cui l’Alleanza sta valutando un “attacco preventivo” di risposta alle azioni russe di guerra ibrida, ieri il presidente ucraino Zelensky è stato all’Eliseo dal capo di Stato francese Emmanuel Macron, il quale poi ha sottolineato in una chiamata a Trump l’importanza delle garanzie di sicurezza per Kiev in caso di cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Lapresse.it
