Ucraina Witkoff decollato per Mosca | oggi l’incontro con Putin – La diretta

Lapresse.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono i tentativi di negoziato per un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina. L’inviato speciale del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff, è decollato per Mosca, dove incontrerà nel pomeriggio il presidente russo Vladimir Putin. Mentre intanto in Europa fanno rumore le parole del presidente del comitato militare della Nato, Giuseppe Cavo Dragone, secondo cui l’Alleanza sta valutando un “attacco preventivo” di risposta alle azioni russe di guerra ibrida, ieri il presidente ucraino Zelensky è stato all’Eliseo dal capo di Stato francese Emmanuel Macron, il quale poi ha sottolineato in una chiamata a Trump l’importanza delle garanzie di sicurezza per Kiev in caso di cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Lapresse.it

ucraina witkoff decollato per mosca oggi l8217incontro con putin 8211 la diretta

© Lapresse.it - Ucraina, Witkoff decollato per Mosca: oggi l’incontro con Putin – La diretta

