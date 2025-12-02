Ucraina Ue | discutiamo con Bce su prestito asset russi

(Adnkronos) – La Commissione Europea sta "discutendo" con la Banca Centrale Europea in merito al progetto di un prestito Ue all'Ucraina basato sui beni congelati alla Banca centrale russa, con particolare riferimento alla "liquidità" necessaria ad assicurare una pronta restituzione dei soldi appartenenti all'istituto di emissione russo, se dovesse venire meno il congelamento degli stessi, . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

