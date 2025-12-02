Ucraina Tajani | Sostegno prosegue ma non siamo in guerra con la Russia

“Non c’è un escalation, l’invio di armi lo abbiamo sempre votato, finché c’è la guerra continueremo a sostenere l’Ucraina per garantire la sicurezza e l’integrità territoriale ” ma “non siamo in guerra con la Russia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell’assemblea dell’Alis in corso a Roma. “La sicurezza dell’Ucraina è anche la sicurezza dell’intera Europa”, ha aggiunto Tajani. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Tajani: “Sostegno prosegue ma non siamo in guerra con la Russia”

Argomenti simili trattati di recente

"Meloni, Crosetto e Tajani sono tre falliti. L'Ucraina si è già arresa. Si sta soltanto ragionando sul modo in cui dirlo: la forma, gli aggettivi, i verbi. Giorgia Meloni, Guido Crosetto e Antonio Tajani sono tre falliti che in Ucraina hanno fatto soltanto disastri e conseg - facebook.com Vai su Facebook

#Ucraina, #Tajani: sosteniamo il piano #Usa, fatti passi importanti #Russia Vai su X

Ucraina, Tajani: “Sostegno prosegue ma non siamo in guerra con la Russia” - “Non c’è un escalation, l’invio di armi lo abbiamo sempre votato, finché c’è la guerra continueremo a sostenere l’Ucraina per garantire la sicurezza e l’integrità territoriale” ma “non siamo in guerra ... lapresse.it scrive

Ucraina: Tajani partecipa al Consiglio Affari esteri straordinario, focus su iniziativa pace Usa - Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha partecipato questa mattina a un Consiglio ... Si legge su agenzianova.com

Ucraina: Della Vedova, 'su negoziato Meloni unica leader europea senza posizione' - "C'è un'ipotesi di negoziato che si basa su un testo sostanzialmente russo fatto proprio dagli Stati Uniti. Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Kallas: «Un piano di pace per l’Ucraina? Ue e Kiev devono essere a bordo» - Per l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera, «c'è un aggressore e una vittima. Secondo romasette.it

Guerra Ucraina, Rubio dopo i colloqui: "C'è ancora da fare". Witkoff domani da Putin. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, Rubio dopo i colloqui: 'C'è ancora da fare'. Secondo tg24.sky.it

Tajani "Pieno sostegno dell'Italia all'Ucraina, lavoriamo insieme per la pace" - "Pieno sostegno" dell'Italia "all'Ucraina, sia dal punto di vista finanziario, sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista militare. Secondo notizie.tiscali.it