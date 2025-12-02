Ucraina-Russia Putin | Se l’Europa vuole la guerra siamo pronti Cominciato l’incontro con Witkoff e Kushner a Mosca news in diretta

Le ultime notizie sulla guerra tra Russia e Ucraina in diretta con gli aggiornamenti di martedì 2 dicembre. Cominciato l'incontro con Witkoff e Kushner a Mosca. Zelensky annuncia: “La fine del conflitto è più vicina che mai”, mentre il Cremlino sostiene di aver conquistato le città di Pokrovsk e Volchansk. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#tagada Probabilità di successo dei colloqui tra USA e Russia sull'Ucraina? La risposta di Antonio Di Bella - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina, #Witkoff atteso a Mosca. Cresce dibattito su Nato-Russia tv2000.it/tg2000/?p=6654… #2dicembre #Ucraina #Russia #Play2000 @tg2000it Vai su X

La minaccia di Putin: "Se l'Europa vuole combattere siamo pronti" - "La Russia non cerca la guerra se l'Europa vuole combattere, siamo pronti". Secondo iltempo.it

Guerra Ucraina, Witkoff atterrato a Mosca: con Kushner incontrerà Putin. LIVE - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accusa Mosca di usare i colloqui con gli Stati Uniti per cercare di allentare le sanzioni occidentali, invece di perseguire la pace in Ucraina. Si legge su tg24.sky.it

Putin: se l'Europa vuole la guerra siamo pronti. Witkoff a Mosca, via vertice al Cremlino - In un'intervista al Financial Times, l'ammiraglio Cavo Dragone ... Da ilmessaggero.it

Putin minaccia l’Europa: “Vuole la guerra? Siamo pronti” - E' il giorno in cui Vladimir Putin deve incontrare Steve Witkoff a Mosca ma prima di ricevere l'inviato di Trump per l'Ucraina il presidente russo alza i toni ... Riporta msn.com

Putin senza freni: "Se l'Europa vuole scatenare una guerra, noi siamo pronti, adesso" - Sul conflitto in Ucraina: "Possiamo isolare la Crimea dal mare, se Kiev proseguirà con gli attacchi contro le nostre navi" ... today.it scrive

Ucraina, Witkoff da Putin con il piano di pace di Trump. Ue e Kiev in pressing - E proprio alla vigilia dell’incontro al Cremlino, la Russia annuncia di aver conquistato Pokrovsk e Volchans ... Come scrive ilsole24ore.com