Ucraina-Russia Putin alza il tiro | Presa Pokrovsk obiettivo è zona cuscinetto

(Adnkronos) – "Avanziamo ovunque, abbiamo conquistato Pokrovsk". Vladimir Putin indossa la mimetica e raggiunge una 'postazione di comando' per snocciolare i successi della Russia nella guerra in Ucraina. Il presidente russo, con un tempismo non casuale, elenca obiettivi centrati o quasi raggiunti. Ucraina e Stati Uniti dialogano per trovare l'intesa sul piano di pace elaborato . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Meloni: «Convergenza Ue-Usa per la pace, Mosca offra un contributo». Kallas: «Pressioni su Kiev ma non sulla Russia» - I colloqui a Miami «sono stati produttivi, ma c'è ancora lavoro da fare» ha detto il segretario di Stato americano mentre il capo della delegazione ucraina Rustem Umerov ... Si legge su ilmattino.it

Ucraina: Meloni, convergenza Ue-Usa per pace, Mosca offra contributo. Lega contro Cavo Dragone - Lo aveva sottolineato a Johannesburg, al termine del G20 caratterizzato più che altro dal dossier Ucraina, ed è tornata a ... Segnala iltempo.it

Macron porta l’Ue al tavolo sull’Ucraina. Zelensky resiste a Putin e Trump sulle cessioni territoriali - Il presidente francese riceve Zelensky, poi con lui sente Witkoff e Umerov, quindi la call con Merz, Meloni e altri: “Sta a Kiev decidere sui territori”. Come scrive huffingtonpost.it

Guerra Ucraina, Rubio dopo i colloqui: "C'è ancora da fare". Witkoff domani da Putin. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, Rubio dopo i colloqui: 'C'è ancora da fare'. Come scrive tg24.sky.it

Ucraina, proseguono trattative sulla pace ma Putin avverte: “Cessate il fuoco solo se ucraini si ritirano dal Donbass” - Proseguono le trattative: Mosca nelle scorse ore ha fatto una prima apertura, parlando di un "processo ... Lo riporta fanpage.it

Guerra Ucraina, la vittoria della Russia non è scontata. Cosa dicono le mappe - Dall’analisi dell’ Institute for the Study of War (ISW), le ultime mosse delle forze di Mosca indicano che “ una vittoria militare russa in Ucraina non è inevitabile ” e che una rapida conquista russa ... Riporta tg24.sky.it