Ucraina Putin | L’Europa vuole la guerra? Noi pronti L’incontro a Mosca con Witkoff e Kushner

Erano le 20, ora di Mosca, di oggi, 2 dicembre 2025, quando sono cominciati i colloqui per cercare di mettere un punto alla guerra in Ucraina. Ma la sua posizione, Vladimir Putin, l'ha fatta capire chiaramente prima di ricevere Steve Witkoff e Jared Kushner: la Russia respinge come "inaccettabili" le proposte di modifica degli europei al piano di pace di Donald Trump, perché hanno "solo un obiettivo, quello di bloccare l'intero processo di pace" perseguito dal presidente americano L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Ucraina, Putin: “L’Europa vuole la guerra? Noi pronti”. L’incontro a Mosca con Witkoff e Kushner

