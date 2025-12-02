Ucraina Meloni | Mosca offra un fattivo contributo ai negoziati

2 dic 2025

Giorgia Meloni ROMA – “Alla vigilia degli incontri tra l’inviato speciale del presidente Trump e le autorità russe”, la presidente del consiglio Giorgia Meloni ha “auspicato che Mosca offra a sua volta un fattivo contributo al processo negoziale”. Lo riferisce palazzo Chigi in una nota al termine della “conversazione telefonica con il presidente Zelensky e altri leader europei, per fare il punto dopo gli incontri di ieri in Florida tra le delegazioni statunitense e ucraina sul percorso di pace in Ucraina”. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

