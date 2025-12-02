Ucraina la Bce rifiuta di garantire il prestito da 140 miliardi
La Banca centrale europea avrebbe rifiutato di garantire un pagamento da 140 miliardi di euro destinato all’Ucraina, compromettendo il piano dell’Ue per finanziare un «prestito di riparazione» basato sui beni russi congelati. Lo scrive il Financial Times, citando più funzionari. Secondo il quotidiano, la Bce ritiene che la proposta della Commissione europea violerebbe il suo mandato, complicando. 🔗 Leggi su Feedpress.me
