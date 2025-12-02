Il primo a lanciare l'allarme sull'utilizzo degli asset russi, comunque, era stato lo stesso Belgio. La Nazione aveva spiegato che un'operazione simile sarebbe stata considerata una vera e propria confisca, per cui era possibile che la Russia potesse decidere di portare in tribunale il Paese che ospita le istituzioni Ue. In questo modo, però, Bruxelles avrebbe rischiato la bancarotta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ucraina, la Bce rifiuta di fornire all’Ue le garanzie sugli asset russi: “C’è rischio pressioni sul mercato”