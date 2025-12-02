Nel cuore dell’Europa si consuma una delle partite più delicate degli ultimi anni, una sfida nella quale diplomazia, finanza e politica si incrociano in un equilibrio sempre più fragile. In un clima segnato da incertezze economiche e tensioni geopolitiche, l’Unione Europea è chiamata a trovare soluzioni rapide per sostenere un alleato sotto assedio, mentre le strutture istituzionali si confrontano con limiti giuridici e responsabilità che non possono essere ignorati. Il sostegno all’Ucraina non è solo un tema di politica estera, ma anche un banco di prova per la credibilità delle istituzioni comunitarie e per la loro capacità di rispondere alle emergenze senza mettere a rischio la stabilità finanziaria europea. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Ucraina, la Bce cambia idea: no al prestito da 140 miliardi di euro a Kiev con i fondi russi congelati