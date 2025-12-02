Ucraina il Papa | Presenza dell’Europa importante per i negoziati anche Santa sede può incoraggiare mediazione

Nel conflitto in Ucraina “penso che il ruolo dell’Italia sia molto importante, culturalmente e storicamente per la capacità che ha l’Italia di essere intermediaria in mezzo ad un conflitto esistente tra diverse parti, anche quello tra Russia e Ucraina”. Così il Papa rispondendo ai giornalisti in volo, a bordo dell’aereo papale. “Io potrei suggerire che la Santa Sede possa incoraggiare questa mediazione e che si cerchi, e cerchiamo insieme – ha detto Leone XIV -, una soluzione che possa veramente confluire in una giusta pace, in questo caso in Ucraina”. “È evidente che da una parte il presidente degli Stati Uniti – ha proseguito il Pontefice – pensava di poter promuovere un piano di pace in un primo momento senza Europa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, il Papa: “Presenza dell’Europa importante per i negoziati, anche Santa sede può incoraggiare mediazione”

Papa in Turchia e Libano: “Europa e Italia hanno un ruolo importante nel promuovere un piano di pace in Ucraina”” - “La Santa Sede non ha una partecipazione diretta, perché non siamo membri della Nato e di tutti i dialoghi finora”. agensir.it scrive

Il Papa: «Per la pace la Santa Sede lavora dietro le quinte». E per l’Ucraina «importante il ruolo dell’Italia» - Il Papa rientra dal Libano (e prima dalla Turchia) e parla in aereo degli incontri avuti a Beirut, compresi gli esponenti sciiti: risponde ad una domanda sul messaggio inviato da Hezbollah prima della ... Lo riporta msn.com

Papa: dolore per attacchi in Ucraina, serve pace giusta - "Seguo con dolore le notizie degli attacchi che continuano a colpire numerose città ucraine, compresa Kiev. Segnala tg24.sky.it