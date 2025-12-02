Ucraina | Conte ' con Kiev ma non si può prescindere da vittoria Putin su campo'

Iltempo.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "La situazione si è fatta molto difficile perché sul campo Putin sta acquisendo dei vantaggi dopo questi anni di guerra evidentemente abbastanza consistenti. C'è un teorema di Trump di avviare un negoziatore di pace e di chiudere con un accordo di pace. Ho letto la risoluzione della scorsa settimana che è stata approvata da parte dell'Unione Europea del Parlamento. Non mi sembra insomma che ci sia tanta disponibilità al negoziato". Lo dice Giuseppe Conte a Di Martedì su La7. "Non c'è dubbio che noi dobbiamo difendere le ragioni dell'Ucraina e dobbiamo cercare di sostenere le giuste ragioni del paese aggredito contro il paese aggressore però se noi prescindiamo da quello che è successo dal fatto che comunque c'è una vittoria sul campo sarà molto difficile confrontarsi". 🔗 Leggi su Iltempo.it

