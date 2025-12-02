Ucraina cinque ore di colloqui tra Putin Witkoff e Kushner | Il presidente russo | Se l' Europa vuole la guerra siamo pronti
Financial Times: la Bce rifiuta di fornire garanzie sugli asset russi. Zelensky: "Fine della guerra più vicina che mai, ma ancora nodi da sciogliere". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Realizzate quattordici mobilità: nove tra studenti e studentesse e cinque membri dello staff accademico provenienti dall’Ucraina hanno trascorso un periodo di studio e lavoro all’Università di Pisa grazie al progetto Erasmus+ KA171. Per due studentesse, Rom - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina-Russia, Putin: “Se l’Europa vuole la guerra siamo pronti”. Cominciato l’incontro con Witkoff e Kushner a Mosca, news in diretta - Ucraina oggi martedì 2 dicembre: l’inviato speciale Usa Witkoff oggi a Mosca per i colloqui ... Lo riporta fanpage.it
Ucraina, colloqui di pace Usa-Kiev, Macron: “Mosca non sembra volere la pace” - Le forze di Mosca hanno conquistato le città di Pokrovsk, nella regione ucraina di Donetsk, e di Volchansk, nel Kharkiv, secondo quanto riferito dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. fanpage.it scrive
Colloqui di Pace tra Trump e Putin: Soluzioni per il Conflitto in Ucraina - I colloqui di pace tra Donald Trump e Vladimir Putin potrebbero rappresentare un punto di svolta significativo nella crisi ucraina. Riporta notizie.it
Guerra Ucraina, Rubio dopo i colloqui: "C'è ancora da fare". Witkoff domani da Putin. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, Rubio dopo i colloqui: 'C'è ancora da fare'. Si legge su tg24.sky.it
Zelensky a Macron: "La pace in Ucraina deve essere duratura" - Lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky dopo l 'incontro con il capo ... Secondo iltempo.it
Colloqui Usa-Ucraina a Miami, Rubio: “Progressi, ma ancora molto da fare” - Si sono conclusi dopo oltre cinque ore i nuovi negoziati, affrontati sicurezza, territori ed elezioni. Da msn.com