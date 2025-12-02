Ucraina aereo di Witkoff verso Mosca

7.00 L'inviato Usa Witkoff è in volo verso Mosca, dove incontrerà il presidente Putin per discutere del piano di pace per l'Uccraina. L'aereo è partito da un aeroporto in Florida e,lasciato lo spazio aereo Usa, si è diretto verso l'Europa, ha detto alla Tass una fonte del controllo del traffico aereo. L'incontro al Cremlino nel pomeriggio. I primi momenti del colloquio tra Witfoff e il presidente russo saranno aperti ai giornalisti, ha detto Peskov. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

