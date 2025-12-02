Ubriaco litiga con la famiglia a Torpignattara e va sul tetto per suicidarsi salvato dagli agenti eroi
Ubriaco litiga con la famiglia a Torpignattara e va sul tetto per suicidarsi, salvato dagli agenti "eroi" - Due interventi della Polizia di Stato hanno evitato tragedie a Torpignattara: salvato un uomo in crisi e un gatto da un incendio. virgilio.it scrive