Ubriaco litiga con la famiglia a Torpignattara e va sul tetto per suicidarsi salvato dagli agenti eroi

Due interventi della Polizia di Stato hanno evitato tragedie a Torpignattara: salvato un uomo in crisi e un gatto da un incendio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

