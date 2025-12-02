Ubriachi al volante i controlli nella Bassa Bergamasca

IL REPORT. I controlli sulla velocità e sul rispetto delle norme di comportamento hanno portato all’accertamento di 388 violazioni, tra cui 59 hanno comportato la sospensione della patente. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Ubriachi al volante, i controlli nella Bassa Bergamasca

Scopri altri approfondimenti

Ubriachi al volante, i controlli nella Bassa Bergamasca Vai su X

Ubriachi al volante, uno esce fuori strada e l'altro provoca un incidente: denunciati dai Carabinieri #Cesena - facebook.com Vai su Facebook

Ubriachi al volante, i controlli nella Bassa Bergamasca - I controlli sulla velocità e sul rispetto delle norme di comportamento hanno portato all’accertamento di 388 violazioni. Scrive ecodibergamo.it

Senigallia, ubriachi e sballati al volante: strage di patenti dopo i controlli con etilometro e kit antidroga - Ubriachi e sballati al volante: strage di patenti dopo i controlli con etilometri e kit antidroga effettuati nel fine settimana dai carabinieri sulle strade della movida. Segnala corriereadriatico.it

Rieti, sorpresi ubriachi al volante: quattro denunciati dai carabinieri - Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Poggio Mirteto hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni della Bassa Sabina. Scrive ilmessaggero.it

Ubriachi al volante e droga nel bagno di un bar. Maxi controlli nella notte a Milano - Maxi controlli della polizia locale sulle strade di Milano nella serata di venerdì 21 novembre e nella notte tra venerdì e sabato. Si legge su milanotoday.it

Maxi–controlli serali in Brianza: Monza guida l’azione contro ubriachi al volante, degrado e armi da taglio - Quattro serate operative – 21, 22, 28 e 29 novembre, dalle ore 20 all’1 di notte – durante le quali circa 50 agenti a turno passeranno al setaccio le zone considerate più critiche ... mbnews.it scrive

Al volante ubriaca: denunciata - Continuano i controlli dei carabinieri disposti dal Comando provinciale di Macerata che, nel fine settimana, ... Secondo msn.com