Tv gratis e cinema a casa | la guida alle alternative agli abbonamenti
successo commerciale senza precedenti per gli innovativi televisori AIXI. Nel panorama dei dispositivi tecnologici, il mercato italiano ha assistito a un fenomeno eccezionale con il lancio dei AIXI Smart TV. La richiesta, superiore alle aspettative, ha portato alla completa esaurimento delle scorte sia nei punti vendita fisici che nelle piattaforme online, superando ogni previsione di vendita. L’attuale domanda supera di gran lunga la produzione prevista per il primo trimestre, riflettendo un interesse molto elevato da parte dei consumatori. elementi chiave che hanno decretato il successo dei AIXI Smart TV. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Argomenti simili trattati di recente
GRATIS 50 BIGLIETTI martedì 2/12 ore 21.00 Cinema del Borgo Cinema/teatro/disabilità - Evento speciale BOBÒ: LA VOCE DEL SILENZIO di Pippo Delbono, Doc, Italia, 2025, 81’ Il film è in programma anche lunedì 1/12 (biglietti normali) L'Associazione Italia - facebook.com Vai su Facebook
Smart TV Samsung OLED 77": cinema in casa con un mega sconto su Amazon (-850€) - Cinema in casa e per davvero con la smart TV Samsung OLED da 77 pollici in offerta oggi su Amazon per la settimana del Black Friday. Da hdblog.it