Tuttosport – Tonfo Bologna Vardy zittisce il Dall'Ara da leader | doppietta nel 3-1 Cremonese

2025-12-01 23:52:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS: Fallisce l’aggancio al secondo posto a -1 dalla vetta il Bologna che cade al DallAra nel posticipo del 13° turno di Serie A. Colpo della Cremonese che cala il tris trascinata da un eterno Jamie Vardy, alla sua prima doppietta in Serie A. Termina 3-1 una serata stregata per i rossoblù di Italiano, ai quali non basta il rigore di Orsolini. Fa festa Nicola che ritrova la vittoria dopo tre ko consecutivi allontanando a 7 lunghezze il terzultimo posto occupato dal Pisa. Bologna-Pisa, il match. Parte bene il Bologna che al 3? è subito pericoloso con Orsolini. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

