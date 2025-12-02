tutto il meglio della lombardia a tavola con il gambero rosso

E’ stata presentata domenica al Milan Marriott Hotel la guida Lombardia 2026 del Gambero Rosso, che racconta il meglio di Milano e delle altre province. Il direttore Lorenzo Ruggeri e la curatrice Valentina Marino hanno presentato il volume consegnando i premi alle insegne che si sono distinte nell’ultimo anno. In evidenza soprattutto i migliori ristoranti, ovvero le Tre Forchette: con 93 punti su 100 Cracco in Galleria a Milano e Da Vittorio a Brusaporto (Bergamo), con 92 D’O a Cornaredo, Dina a Gussago (Brescia) e Seta by Antonio Guida a Milano, con 91 Enrico Bartolini al Mudec, Lido 84 a Gardone Riviera (Brescia) e Miramonti l’Altro a Concesio (Brescia), con 90 Andrea Aprea Ristorante a Milano, Berton a Milano, Il Luogo di Aimo e Nadia a Milano, Contrada Bricconi a Oltressenda Alta (Bergamo) e Dal Pescatore Santini a Canneto sull’Oglio (Mantova). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

