Tutto il meglio della Lombardia a tavola con il Gambero Rosso
E’ stata presentata domenica al Milan Marriott Hotel la guida Lombardia 2026 del Gambero Rosso, che racconta il meglio di Milano e delle altre province. Il direttore Lorenzo Ruggeri e la curatrice Valentina Marino hanno presentato il volume consegnando i premi alle insegne che si sono distinte nell’ultimo anno. In evidenza soprattutto i migliori ristoranti, ovvero le Tre Forchette: con 93 punti su 100 Cracco in Galleria a Milano e Da Vittorio a Brusaporto (Bergamo), con 92 D’O a Cornaredo, Dina a Gussago (Brescia) e Seta by Antonio Guida a Milano, con 91 Enrico Bartolini al Mudec, Lido 84 a Gardone Riviera (Brescia) e Miramonti l’Altro a Concesio (Brescia), con 90 Andrea Aprea Ristorante a Milano, Berton a Milano, Il Luogo di Aimo e Nadia a Milano, Contrada Bricconi a Oltressenda Alta (Bergamo) e Dal Pescatore Santini a Canneto sull’Oglio (Mantova). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
Spaghetti Pomodoro. Tyler, The Creator · Sugar On My Tongue. Chi mangia bene pensa meglio. E con un piatto così tutto diventa più chiaro. Vieni a provare i nostri spaghetti con le polpette da Spaghetti Pomodoro. - facebook.com Vai su Facebook
Forse meglio fermare tutto, prendere una pausa di riflessione e, magari, dopo, ricominciare? "È solo un breve invito a rimandare il suicidio " (cit.) Vai su X
Davide Oldani: “Tra Liguria e Lombardia un’alleanza a tavola. Quando mangi, tutto si quieta” - A Genova dicono che, quando hanno costruito l’autostrada che passa da Serravalle, l’hanno fatta tutte a curve e gallerie per rendere disagevole ... Scrive ilsecoloxix.it