Tutto all’improvviso di mattina Sofia morta così il risveglio poi la tragedia atroce
La cronaca, a volte, diventa un passaggio obbligato dentro il dolore degli altri. Raccontarla significa restituire dignità a una vita spezzata troppo presto. È ciò che accade con la storia di Sofia Greguoldo, 22 anni, talento naturale per il disegno e per l’arte, una ragazza che aveva trasformato matite e fogli nell’estensione più sincera della propria interiorità. I suoi ritratti, condivisi su Instagram, sembrano vibrare, come se ogni tratto racchiudesse un respiro. Un istinto artistico che prometteva un futuro luminoso, costruito tra carboncini, busti, prospettive e progetti di interior design. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
