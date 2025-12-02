Tutti i mezzi Atm deviati e la metro che chiude più tardi per la partita dell' Inter in Coppa Italia

La metro M5 che chiude più tardi ma anche molte altre linee modificate. Mercoledì 3 dicembre, alle 21, si gioca Inter-Venezia allo stadio Meazza di Milano. La linea lilla prolunga la sua apertura e le linee 16, 49, 64, 78 e 80 cambiano servizio prima, durante e dopo la partita a San Siro, come. 🔗 Leggi su Milanotoday.it