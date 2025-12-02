Tutti i luoghi della Prima diffusa | l' Ottagono le carceri il Conservatorio l' aeroporto di Malpensa e gli altri

Il 7 dicembre, alle 18, sarà possibile assistere alla proiezione della “Lady Macbeth del distretto di Mcensk” di Dmitrij Sostakovich non soltanto alla Scala, ma anche in altri luoghi della città di Milano: torna infatti l'iniziativa “Prima Diffusa”, ormai un appuntamento consolidato per portare. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Dal 10 al 14 dicembre torna Luoghi dell'Anima. Tutti gli appuntamenti a Rimini, Santarcangelo e Pennabilli #Rimini #Pennabilli #SantarcangelodiRomagna #Eventi - facebook.com Vai su Facebook

Tutti i luoghi della Prima diffusa: l'Ottagono, le carceri, il Conservatorio, l'aeroporto di Malpensa e gli altri - Come da tradizione, il 7 dicembre verrà proiettata (in diretta dalla Scala) la Prima. Lo riporta milanotoday.it

Prima della Scala 2025, dove vederla a Milano e fuori città - Grazie alla ‘Prima Diffusa’, il 7 dicembre, ‘Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk’ di Dmitrij Šostakovic sarà visibile in varie location del capoluogo lombardo: ecco quali sono e gli orari ... Da msn.com

Teatro alla Scala, ‘Prima Diffusa’ de La Forza del destino di Giuseppe Verdi: tutti gli appuntamenti - Milano, 26 novembre 2024 – Il conto alla rovescia è partito e il 7 dicembre, giorno della Prima della Scala, si avvicina. ilgiorno.it scrive

Prima della Scala 2025, dove vederla in tv e a Milano con la Prima diffusa - Domenica 7 dicembre è in programma la Prima della Scala 2025 con Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk. Riporta msn.com

CULTURA. PRIMA DIFFUSA PORTA IN CITTÀ ‘UNA LADY MACBETH DEL DISTRETTO DI MCENSK’, OLTRE 60 EVENTI IN 40 LUOGHI DI MILANO - Il 7 dicembre in contemporanea con La Scala proiezioni in più di 30 sedi, dalla Galleria alle periferie (mi- Riporta mi-lorenteggio.com

Il successo della Prima Diffusa in 37 luoghi della città - Il successo della Prima Diffusa in 37 luoghi della città Affollatissimo l'Ottagono in galleria Vittorio Emanuele per vedere in diretta l'opera di Verdi sul palco della Scala, grande interesse anche ... rainews.it scrive