Tutti fuori Scuola evacuata | l’avviso all’improvviso carabinieri e ambulanze sul posto

L'evacuazione del liceo Marconi di Pescara è scattata in una mattinata che sembrava come tante, trasformandosi invece in un nuovo episodio di allarme che ha interrotto lezioni e attività didattiche. Per la seconda volta in appena due mesi, negli ambienti dell'istituto è stata spruzzata una sostanza urticante, provocando disagi e costringendo la dirigenza scolastica a prendere un'immediata decisione di sicurezza. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, personale del 118 e carabinieri, chiamati a verificare la situazione e individuare le cause dell'ennesimo episodio. La comunicazione alle famiglie è arrivata poco dopo, confermando ciò che all'interno della scuola era già evidente: "A causa della presenza all'interno dell'istituto di un leggerissimo odore di spray al peperoncino", si legge nella nota diffusa dalla presidenza, "a scopo cautelativo la presidenza ha deciso di evacuare alle ore 11.