“Le mani grandi”, è la risposta più frequente alla domanda fatta a molte donne (e ad alcuni uomini) su cosa trovino maggiormente sexy in un uomo. Non possiamo riportare tutte le risposte perché sono troppe e, spesso, davvero molto volgari. C'è qualcosa, però, che sembra essere un punto fermo indiscutibile della sensualità. Si tratta degli uomini con le mani grandi, muscolose e brutali. Mani capaci di spostare mobili, mani che possono rompere oggetti, mani che possono fare cose: gli uomini con le mani grandi hanno ottenuto un punteggio di gradimento superiore alla media. Ci sono poche ricerche sulle ragioni dietro a tale fenomeno. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Tutti desiderano le mani grandi, ma è possibile averle?