Tutti ad Atreju meno Schlein Alla kermersse di FdI anche Conte e Gualtieri E tornano Fini e Rutelli

Dal 6 al 14 dicembre torna Atreju, che sceglie i Giardini di Castel Sant'Angelo per nove giorni di dibattiti e un'edizione "più lunga di sempre". Lo annuncia il responsabile Organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli. Oltre 400 ospiti e 81 dibattiti, con politica e tanto altro, dalle personalità internazionali. La piddina Elly Schlein non ci sarà, dopo aver rifiutato l'invito della premier Giorgia Meloni perché non voleva condividere il palco con il pentastellato Giuseppe Conte. Invitato pure lui dalla presidente del Consiglio. Ci saranno, invece, il presidente dell'Autorità palestinese Abu Mazen, il cardinale Matteo Maria Zuppi, la conduttrice tv Mara Venier e l"attire Raoul Bova. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tutti ad Atreju meno Schlein. Alla kermersse di FdI anche Conte e Gualtieri. E tornano Fini e Rutelli

