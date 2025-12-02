tutte le volte che ralph lauren ha vestito il team usa alle olimpiadi

Quando si guarda alla storia recente delle divise olimpiche del Team USA, si finisce inevitabilmente dentro l’universo di Ralph Lauren. È un rapporto che dura da quasi vent’anni e che ha trasformato ciò che potrebbe essere una semplice fornitura tecnica in una presenza culturale costante. Dal debutto a Pechino 2008 alla prossima edizione di Milano-Cortina 2026 il brand ha costruito un'idea di rappresentanza americana che ormai riconosciamo con un colpo d’occhio. Olympics Opening Day. Il Team USA a Beijing 2008 Jamie SquireGetty Images Il punto di svolta è il 2008, quando Ralph Lauren diventa per la prima volta Official Outfitter della squadra olimpica e paralimpica degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

