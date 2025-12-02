Tutte le volte che Ralph Lauren ha vestito il Team USA alle Olimpiadi

Gqitalia.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando si guarda alla storia recente delle divise olimpiche del Team USA, si finisce inevitabilmente dentro l’universo di Ralph Lauren. È un rapporto che dura da quasi vent’anni e che ha trasformato ciò che potrebbe essere una semplice fornitura tecnica in una presenza culturale costante. Dal debutto a Pechino 2008 alla prossima edizione di Milano-Cortina 2026 il brand ha costruito un'idea di rappresentanza americana che ormai riconosciamo con un colpo d’occhio. Olympics Opening Day. Il Team USA a Beijing 2008 Jamie SquireGetty Images Il punto di svolta è il 2008, quando Ralph Lauren diventa per la prima volta Official Outfitter della squadra olimpica e paralimpica degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

tutte le volte che ralph lauren ha vestito il team usa alle olimpiadi

© Gqitalia.it - Tutte le volte che Ralph Lauren ha vestito il Team USA alle Olimpiadi

Scopri altri approfondimenti

New York Fashion Week: tutto sui look (preppy couture) delle star alla sfilata di Ralph Lauren - Senza dimenticare chi c'era da Proenza Schouler Nella cornice rural chic più esclusiva d’America, giovedì 5 ... iodonna.it scrive

La sfilata Ralph Lauren è una questione di cabana stripes e della storia fascinosa delle righe. Un tempo "stoffa del diavolo" come insegna un famoso saggista - La sfilata Ralph Lauren è un’ode alle righe, tradotta negli abiti della collezione primavera estate 2026. Scrive vogue.it

tutte volte ralph laurenTutte stanno indossano lo stivale in pelle nero - Lo stivale in pelle nero si conferma tendenza dell’inverno 2025, proposto in chiave inaspettata, tra romantica nostalgia e ardore di ricominciare. Secondo msn.com

tutte volte ralph laurenLa Gen Z sogna un “Natale alla Ralph Lauren” nell’America del dollaro store - Negli Stati Uniti impazza questo nuovo trend estetico che unisce nostalgia degli anni 90, creatività fai- msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Tutte Volte Ralph Lauren