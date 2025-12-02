Tutte le storie portano al museo due nuovi appuntamenti per bambini tra natura e archeologia

Prosegue a Palermo la rassegna “Tutte le storie portano al museo” giunta ormai alla settima edizione.Questo fine settimana, CoopCulture propone due appuntamenti dedicati ai bambini e alle bambine, tra natura e archeologia: sabato 6 dicembre alle 11 all’Orto Botanico “Cento semi che presero il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

