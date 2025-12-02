Tutte le news del 1 dicembre | infortunio serio Vlahovic Bologna ko in casa

Oggi si chiude il programma della tredicesima giornata di Serie A, da domani parte anche la Coppa Italia: sullo sfondo anche le news di mercato Dopo il big match di ieri vinto dal Napoli all’Olimpico contro la Roma, è tempo di analisi di campo e magari ancora di episodi come quello sul gol di Neres. Intanto oggi chiude il programma Bologna-Cremonese con i rossoblù che possono volare a -1 dalla vetta. Domani parte la Coppa Italia con la Juve in campo con l’Udinese. Antonio Conte (Ansafoto) – calciomercato.it Alle 12.30, in campo Lecce-Torino. Alle 15, sarà la volta di Pisa-Inter. Atalanta-Fiorentina si svolgerà alle 18, mentre il piatto forte di giornata sarà nel match serale, con lo scontro al vertice tra Roma e Napoli. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Tutte le news del 1 dicembre: infortunio serio Vlahovic, Bologna ko in casa

DIRETTA | Tutte le news del 1 dicembre: infortunio Vlahovic, arriva il comunicato ufficiale LIVE - In attesa del comunicato ufficiale, ci sono sensazioni negative per l’entità dell’infortunio di Vlahovic. Lo riporta calciomercato.it

Scioperi, dicembre mese caldo: bus, treni, ospedali e scuole, tutte le date col bollino rosso. Il calendario completo - Un dicembre di scioperi: si preannuncia come un mese di forti tensioni e disagi per chi viaggia, lavora o semplicemente vive in città. Riporta msn.com

Diretta presentazione Giro d’Italia 2026/ Tappe e percorso: Pila e Giau salite decisive (1° dicembre 2025) - Diretta presentazione Giro d’Italia 2026 streaming video tv: oggi lunedì 1° dicembre 2025 svelate le 21 tappe e il percorso della prossima Corsa Rosa. Riporta ilsussidiario.net

Uomini e Donne, le anticipazioni delle puntate dall’1 al 5 dicembre - Le nuove puntate si preannunciano ricche di colpi di scena nel Trono Classico e sviluppi inattesi nel ... Da 105.net

Riscaldamenti, dal 1° dicembre si completa l’accensione in tutta Italia: bollette gas in calo e risparmi fino a 354 euro - Con il via libera anche nelle zone climatiche A e B, Assium segnala tariffe gas in forte ribasso: - Si legge su msn.com

Fondazione Polito: tutto pronto per il XVI Premio Andrea Fortunato, appuntamento il 1° dicembre - Alla Neuromed di Pozzilli (Isernia) l'appuntamento dedicato al grande Igor Protti. Lo riporta tuttosport.com