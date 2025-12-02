Tute saponi e biancheria Raccolta di doni destinati ai detenuti
"Ero in carcere e siete venuti a trovarmi": si intitola così l’iniziativa lanciata dalla cappellania della casa circondariale di Pavia, insieme alla diocesi e alla Caritas diocesana, in occasione dell’Avvento. La proposta è una raccolta di generi di prima necessità destinata alle persone detenute. Servono indumenti maschili come calze, ciabatte da doccia, scarpe da tennis (numeri 41-44), biancheria intima, magliette (taglie M, L e XL) e prodotti per l’igiene personale: dentifricio, spazzolini, saponi, bagno doccia, shampoo e deodoranti in stick non in vetro. Sono richiesti asciugamani di piccole e medie dimensioni, tute, felpe e giubbotti senza cappuccio, calendari 2026, biglietti di auguri, rosari e libretti di preghiera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
Primi test sulle tute per gli astronauti che andranno sulla Luna. Completate finora 700 ore di prove e per l'inizio del 2026 inizieranno altri test da effettuare con un essere umano dentro una camera da vuoto. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Tute, saponi e biancheria. Raccolta di doni destinati ai detenuti - "Ero in carcere e siete venuti a trovarmi": si intitola così l’iniziativa lanciata dalla cappellania della casa circondariale di ... Lo riporta msn.com
Abiti per i senzatetto: parte la raccolta: "Servono giacche, tute e scarpe invernali" - Abiti per i senzatetto: parte la raccolta: "Servono giacche, tute e scarpe invernali" Oggi a Milano, dalle 9. Lo riporta ilgiorno.it
Casamicciola:Caritas raccoglie indumenti intimi e tute per bimbi - Il punto di riferimento è il Binario della Solidarietà in via Taddeo da Sessa ... Da ansa.it