tute saponi e biancheria raccolta di doni destinati ai detenuti

"Ero in carcere e siete venuti a trovarmi": si intitola così l’iniziativa lanciata dalla cappellania della casa circondariale di Pavia, insieme alla diocesi e alla Caritas diocesana, in occasione dell’Avvento. La proposta è una raccolta di generi di prima necessità destinata alle persone detenute. Servono indumenti maschili come calze, ciabatte da doccia, scarpe da tennis (numeri 41-44), biancheria intima, magliette (taglie M, L e XL) e prodotti per l’igiene personale: dentifricio, spazzolini, saponi, bagno doccia, shampoo e deodoranti in stick non in vetro. Sono richiesti asciugamani di piccole e medie dimensioni, tute, felpe e giubbotti senza cappuccio, calendari 2026, biglietti di auguri, rosari e libretti di preghiera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

