Turisti negli stabilimenti capitombolo del 20% I Lidi vanno ripensati

2 dic 2025

Nei giorni scorsi si è riunito il tavolo del turismo. Poche ore e si è levato il grido degli operatori balneari che denunciano un calo del 20% della stagione. E chiedono a gran voce investimenti per i sette lidi. "Il tavolo del turismo – spiega Gianni Nonnato, operatore balneare, presidente del Consorzio Lido Nazioni, responsabile consorzi lidi di Comacchio – era stato formato perché all’interno ci fosse la rappresentanza di di associazioni e consorzi. L’organismo doveva rappresentare al meglio quello che era il pensiero di come si doveva programmare insieme la stagione, come migliorarla, trovando soluzioni che permettessero di migliorare l’offerta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

