Turchia-Trieste-Varsavia | il triangolo del lusso contraffatto blitz della finanza in porto

Triesteprima.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre milioni di euro di abbigliamento di lusso e palesemente contraffatti sono stati sequestrati dalla guardia di finanza, durante un blitz effettuato nei giorni scorsi all'interno del porto di Trieste. Il carico, proveniente dallo scalo turco di Tekirdag e destinata al mercato polacco, è giunto. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

