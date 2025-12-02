Turchia-Trieste-Varsavia | il triangolo del lusso contraffatto blitz della finanza in porto
Tre milioni di euro di abbigliamento di lusso e palesemente contraffatti sono stati sequestrati dalla guardia di finanza, durante un blitz effettuato nei giorni scorsi all'interno del porto di Trieste. Il carico, proveniente dallo scalo turco di Tekirdag e destinata al mercato polacco, è giunto. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Argomenti simili trattati di recente
La GdF e le Dogane di Trieste hanno fermato un carico di tè con sibutramina, un farmaco dimagrante vietato, proveniente dalla Turchia: non è il primo caso Leggi l'articolo di Giulia Crepaldi su #ilfattoalimentare https://ilfattoalimentare.it/allerta-te-dimagrante-t - facebook.com Vai su Facebook
Il triangolo Parigi-Berlino-Varsavia ora ha il quarto incomodo: Londra - Tusk plaude al riarmo del vicino, ma l’intesa con Merz arranca: la Germania considera prioritario l’asse con i francesi. Riporta panorama.it