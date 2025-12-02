Turchia | il drone Kizilelma abbatte un velivolo in modalità BVR
Il 28 novembre, la Turchia ha fatto segnare una pietra miliare nel campo degli UCAV ( Unmanned Combat Air Vehicle ) quando il velivolo senza pilota Bayraktar “ Kizilelma ” ha distrutto un bersaglio aereo utilizzando un missile aria-aria oltre il raggio visivo (BVR – Beyond Visual Range ), diventando il primo drone al mondo a conseguire questo risultato. Il test a fuoco, che è stato reso pubblico solo il 30 novembre, è stato condotto sul Mar Nero, vicino a Sinop, e ha visto il drone “Kizilelma” utilizzare il suo radar AESA ( Active Electronically Scanned Array ) costruito da Aselsan per guidare il missile aria-aria a lunga gittata “ Gokdogan ” di Tubitak Sage contro un bersaglio ad alta velocità. 🔗 Leggi su It.insideover.com
