Tunisia in migliaia in piazza contro il regime e Saied arresta gli oppositori | in carcere anche la leader Chaima Issa

Nel 2023, il presidente tunisino Kais Saied definì i politici “ traditori e terroristi ”. Fedele a quella dichiarazione, ha avviato quella che l’opposizione ha definito una “ purga politica ”. Come parte di questa fitta trama, sabato 29 novembre le forze di polizia hanno arrestato Chaima Issa, figura di spicco dell’opposizione, durante una manifestazione nella capitale. Un video dell’arresto, subito diventato virale sui social, mostra Issa circondata da agenti in uniforme nera mentre viene portata via, visibilmente scossa. Secondo i suoi avvocati, l’arresto è stato eseguito “per dare esecuzione” a una condanna a 20 anni di carcere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tunisia, in migliaia in piazza contro il regime e Saied arresta gli oppositori: in carcere anche la leader Chaima Issa

