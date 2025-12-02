Tumminello si gode la doppietta | Ora a Cava con lo stesso atteggiamento

Tempo di lettura: 2 minuti C’è il doppio timbro di Marco Tumminello sul 5-1 rifilato dal Benevento alla Salernitana (LEGGI QUI) in una note magica per la Strega. L’attaccante giallorosso ha contribuito con una doppietta alla vittoria, ma guai a montarsi la testa. Queste le sue parole in sala stampa: FELICITA’ – “Sono contento. La prima da titolare è andata molto bene. La tripletta non è arrivata ma va bene così. Sull’1-1 non ci siamo abbattuti. Conoscevamo l’importanza della gara. A Livello fisico ho recuperato e sono quasi al 90. Mi sento bene e mi sto allenando con continuità. Quello contro la Salernitana è un punto di inizio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

