La Federazione Russa ha portato a termine una missione aerea di oltre undici ore con un bombardiere strategico Tu-160 sulle acque internazionali dell’Oceano Artico. L’operazione evidenzia la capacità di Mosca di mantenere una presenza costante nei principali corridoi aerei globali e conferma la centralità dei velivoli a lungo raggio nelle sue strategie di sicurezza e deterrenza. Cosa sappiamo. Il Ministero della Difesa russo ha precisato che il volo si è svolto esclusivamente sopra acque neutrali nel pieno rispetto delle norme internazionali. Il Tu-160, con un raggio operativo superiore ai 12.000 km e un significativo carico utile, permette di consolidare procedure di navigazione avanzata e cooperazione con sistemi di difesa aerospaziale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tu-160 in volo per 11 ore: cosa rivela la mossa russa nell'Artico