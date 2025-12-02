Trump senza mezzi termini sui negoziati a Mosca | Sull’Ucraina la situazione è un disastro

Sembrano lontani ormai i giorni in cui, in campagna elettorale, il leader dei Repubblicani chiariva di essere pronto a "porre fine alla guerra in Ucraina in 24 ore". Un proposito che, ovviamente, il presidente degli Usa non è riuscito ad avverare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump senza mezzi termini sui negoziati a Mosca: “Sull’Ucraina la situazione è un disastro”

