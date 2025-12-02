Trump presiede vertice su Venezuela

0.03 Donald Trump ha incontrato alla Casa Bianca il suo consiglio per la sicurezza nazionale in merito alla crisi col Venezuela. Lo riporta Cnn citando alcune fonti,secondo le quali all'incontro ci sono il capo del Pentagono Pete Hegseth, il consigliere Stephen Miller e il segretario di Stato Marco Rubio. Gli Stati Uniti negli ultimi giorni hanno intensificato i raid nel Carabi contro il narcotraffico legato al regime chavista, schierando navi e vietando il sorvolo dello spazio aereo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Donald Trump ha deciso chi sarà il prossimo presidente della Fed e lo annuncerà a breve, probabilmente prima della fine dell'anno. L'annuncio piomba su una banca centrale spaccata su un prossimo taglio dei tassi. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Ultimatum di Trump a Maduro: “Lascia il Paese o attacchiamo”. ‘No’ del leader venezuelano che riappare in pubblico dopo giorni - Il presidente venezuelano rifiuta l'offerta di Trump e riappare in pubblico dopo giorni di assenza. ilfattoquotidiano.it scrive

Escalation senza fine. Trump "ordina" la chiusura dello spazio aereo del Venezuela - La strategia fin qui adottata dalla Casa Bianca sembra voler costringere il leader ... Si legge su huffingtonpost.it

Usa-Venezuela, Trump convoca un vertice di alto livello alla Casa Bianca - ROMA – La tensione tra Stati Uniti e Venezuela sta aumentando e, come riporta l’emittente Cnn, il presidente Donald Trump terrà stasera allo Studio ovale un meeting su tale dossier, poche ore dopo ave ... Si legge su dire.it

La Strategia di Trump sul Venezuela: Minacce e Opportunità di Dialogo Strategico - L'arrivo della nave portaerei Gerald Ford nel Mar dei Caraibi suscita interrogativi sulle strategie e le intenzioni dell'amministrazione Trump nei confronti del Venezuela. Riporta notizie.it

Trump: la Cia conduce operazioni segrete in Venezuela - L'amministrazione Trump “sta esaminando il territorio” mentre valuta ulteriori attacchi nella regione, ma il presidente Usa ha rifiutato di dire se la Cia abbia l'autorità di agire contro il ... Come scrive it.euronews.com

Cosa succede fra Usa e Venezuela. I dubbi di Trump, gli ‘amici’ di Maduro e l’incognita Erdogan - Roma, 1 novembre 2025 – Uno scenario di guerra senza (ancora) la guerra: la mira degli Stati Uniti nei Caraibi non è solo quella di eliminare il traffico di droga verso il proprio territorio da parte ... Da quotidiano.net