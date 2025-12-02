Trump premia i Kiss la band che incarna il sogno americano
Che il Presidente degli Stati Uniti abbia deciso di premiare i Kiss con il più alto riconoscimento artistico americano non è soltanto una notizia musicale. Il Kennedy Center Honors (la cerimonia si svolgerà il 7 dicembre) riconosciuto alla band newyorkese è, un gesto altamente simbolico che interseca storia del rock, cultura popolare, politica e senso dell’identità nazionale. Per tante ragioni. La prima è che premiare i Kiss significa dare un riconoscimento ufficiale a un certo modo di intendere l’America. Gene Simmons, Paul Stanley Ace Frehley (deceduto lo scorso 16 ottobre) e Peter Criss hanno creato dal nulla, nei primi anni Settanta, una band che nel corso del tempo si è trasformata in pura mitologia a stelle e strisce sviluppando un brand vincente fatto di teatralità, capitalismo creativo e spirito da self made man. 🔗 Leggi su Panorama.it
