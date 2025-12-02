Trump insulta ancora una volta una giornalista | Ma sei stupida? lo scontro a bordo dell’Air Force One

L’Air Force One si trasforma ancora una volta nel palcoscenico di uno scontro diretto tra Donald Trump e la stampa americana. Durante un confronto con i giornalisti a bordo dell’aereo presidenziale, il presidente degli Stati Uniti ha rivolto insulti espliciti a una reporter, alimentando un dibattito già acceso sul suo rapporto conflittuale con i media. L’episodio più recente ha avuto come epicentro una domanda sulla sparatoria avvenuta a Washington, quando un uomo ha aperto il fuoco contro la Guardia Nazionale. La giornalista aveva citato un rapporto dell’Ispettore Generale del Dipartimento di Giustizia, evidenziando come gli afghani portati negli Stati Uniti fossero stati sottoposti a controlli da parte del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale e dell’FBI. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Trump insulta ancora una volta una giornalista: “Ma sei stupida?”, lo scontro a bordo dell’Air Force One

