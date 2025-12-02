Trump gela Tokyo | Non indispettite Pechino su Taipei L' ombra del G2 dietro la svolta

Tra Cina e Giappone è crisi, crisi politica, diplomatica ed economica, da quando la premier Sanae Takaichi ha dichiarato che una guerra tra Stati Uniti e Cina per Taiwan rappresenterebbe "una minaccia esistenziale" per il Giappone, obbligandolo a intervenire - chiaramente, dalla parte occidentale. Le parole di Takaichi hanno scatenato l'ira di Pechino, che, dopo le parole, è passata ai fatti: militarizzazione dei flussi turistici, rappresaglie commerciali. Donald Trump, dopo una chiamata con Xi Jinping, avvenuta il 24 novembre, avrebbe telefonato a Takaichi, consigliandole di iniziare una de-escalation. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump gela Tokyo: "Non indispettite Pechino su Taipei". L'ombra del G2 dietro la svolta

