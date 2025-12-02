Trump avverte i narcos venezuelani | Attaccheremo molto presto Colloquio con Lula

Donald Trump alza nuovamente il livello dello scontro contro i cartelli della droga venezuelani, annunciando che gli Stati Uniti "inizieranno ad attaccarli via terra molto presto ". Un avvertimento diretto, l'ennesimo da quando la nuova amministrazione ha messo nel mirino le organizzazioni criminali attive nell'area caraibica. Resta invece più sfumata la posizione sul secondo attacco avvenuto contro una nave carica di stupefacenti: il presidente ha dichiarato di "non sapere nulla" dell'operazione, aggiungendo di non essere stato coinvolto e di "fidarsi di Pete", il funzionario responsabile del dossier.

