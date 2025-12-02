Trump a due giornaliste | Ho preso il massimo al test cognitivo voi non ci riuscireste renderò pubblico il risultato - VIDEO

Nuovo scontro verbale a bordo dell'Air Force One tra Trump e due giornaliste Il presidente americano Donald Trump irride due giornaliste a bordo dell'Air Force One. Il tycoon si era sottoposto ad una risonanza magnetica, ed una reporter ha chiesto: "Quale parte del corpo è stata esaminata?". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Trump a due giornaliste: "Ho preso il massimo al test cognitivo, voi non ci riuscireste, renderò pubblico il risultato" - VIDEO

